Fallout 76 : une copie Steam gratuite pour ceux qui ont acheté le jeu sur Bethesda.net

Comme vous le savez, Bethesda Softworks a pris la décision de cesser l'exclusivité Bethesda.net sur Fallout 76, ce qui signifie que le jeu va bientôt être disponible sur Steam. L'objectif non dissimulé de l'éditeur est de toucher un public bien plus large, et de remplir ainsi les serveurs avec une nouvelle population. Mais cet afflux de joueurs pourrait les rendre bien plus attrayants que ceux de Bethesda.net, où jouent pourtant ceux qui ont acheté Fallout 76 lors de sa sortie. Pour ne pas léser ces fans de la première heure, l'éditeur informe donc qu'ils pourront obtenir gratuitement la version Steam du jeu.

Pour cela, il suffit de lier ses comptes Steam et Bethesda.net à cette adresse. Attention, il faudra avoir effectué l'opération avant le 12 avril pour que Fallout 76 apparaisse dans votre bibliothèque le jour de sa sortie. Mieux, ceux qui l'achèteront ou récupéreront une version gratuite auront droit, en cadeau bonus, à une copie de Fallout Classic Collection qui regroupe Fallout, Fallout 2 et Fallout Tactics. Cette offre se terminera deux semaines après la sortie de Fallout 76 sur Steam qui est calée au 14 avril prochain, soit à temps pour l'arrivée de l'extension Wastelanders.