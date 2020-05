Fallout 76 : Bethesda précise le planning des mises à jour du jeu pour 2020

Alors que Fallout 76 vient de débuter son weekend gratuit, Bethesda nous dévoile le planning des mises à jour pour le jeu, et on doit vous avouer qu'il est plutôt chargé, avec de grosses modifications à l'horizon. À partir de cet été, le jeu laissera tomber son système de progression actuelle basé sur les défis, en faveur d'un mécanisme basé sur des saisons. Chaque saison sera disponible pour tous les joueurs en même temps, et permettra d'unifier la progression pour tous, sachant que de nombreuses récompenses inédites sont prévues. Le système d'atomes sera ainsi remplacé par une nouvelle monnaie appelée points S.C.O.R.E. Ces derniers pourront ensuite être investis pour débloquer des récompenses au fur et à mesure de la progression dans la saison en cours.

Pour tut savoir, on vous propose de découvrir ci-dessous toutes les nouveautés sur ce système de saisons.