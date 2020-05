Dishonored : Arkane Studios donne des nouvelles de la série, une petite lueur d'espoir pour les fans

Arkane Studios a profité de son 20e anniversaire pour évoquer Dishonored, une série à l'arrêt depuis le stand alone La Mort de l'Outsider (2017). C'est en tout cas ce que laissait entendre le lead designer Ricardo Bare à nos confrères d'IGN, en 2018. Par ailleurs, le fait que Dishonored 2 ne se soit vendu qu'à 2,5 millions d'exemplaires sur consoles et PC (contre trois millions pour le premier épisode uniquement sur PC) renforçait la thèse d'une mise au placard.Pourtant, si l'on en croit le directeur créatif Dinga Bakaba, il n'en est rien. "C'est étrange, parce que nous n'avions jamais fait de suite, a-t-il expliqué récemment à IGN . C'était une expérience intéressante. Mais les rumeurs selon lesquelles la licence est en stand-by sont exagérées et reposent sur une mauvaise interprétation. Vous savez, il y a une différence entre dire à un journaliste ce qui est susceptible d'être terminé, et lui dire ce que vous n'êtes pas en train de faire. Ce n'est absolument pas la même chose. Du coup, je ne pense pas que la série ait été mise de côté ; il s'agit juste d'une réponse qui a été mal interprétée."S'il devait y avoir un nouveau Dishonored, Arkane Studios estime avoir faire le tour des Kaldwin et de l'Outsider. "Cet arc est terminé, a souligné Dinga Bakaba. Quoi qu'il arrive, ce Dishonored est terminé. C'est la meilleure et la plus honnête réponse que l'on peut vous donner, en aucun cas nous ne reviendrons sur cette histoire. Il s'agit clairement d'un choix créatif. D'autres personnes auraient sans douté pensé différemment." Une petite lueur d'espoir pour les fans donc, même si l'on ignore quand Dishonored reviendra.En attendant, on rappelle qu'Arkane Studios planche sur Deathloop qui a été annoncé à l'E3 2019