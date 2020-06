Dishonored : l'OST des jeux s'offre une superbe édition en cinq vinyles, tous les détails

Dishonored: The Soundtrack Collection" intègrera donc pas moins de 68 morceaux, provenant de Dishonored 1 et 2, bien sûr, mais aussi du spin-off La Mort de l'Outsider survenu en 2017. Daniel Licht, Jon Licht et Mary Elizabeth McGlynn, Voodoo Highway, Copilot Music : toutes les musiques de ceux qui ont rythmé vos virées cauchemardesques à Dunwall, Karnaca et autres univers peu accueillants sont présents dans ce coffret vendu chez Laced Records . Les précomandes sont d'ores et déjà ouverte à 95,28 euros tandis que l'album sera livré durant le mois d'août : oui, c'est cher, mais quand on aime, on ne compte pas.