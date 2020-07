Xbox Series X : Phil Spencer promet un line-up de lancement historique

Echaudé par les déboires de la Xbox One face à la PS4, Microsoft s'efforce de faire les choses correctement avec la Xbox Series X. En dehors de l'Inside Xbox du 7 mai dernier qui était loin d'être exceptionnel, on peut dire que la communication du constructeur américain a plutôt été rondement menée jusqu'à présent. Conscient que le succès de la console passera par un catalogue digne de ce nom, les équipes de Redmond soignent son line-up de lancement. C'est en tout cas ce que Phil Spencer, le patron de la branche Xbox, a souligné à nos confrères de Polygon "Sincèrement, je pense que sur Xbox, nous n'avons jamais disposé d'un tel line-up de lancement, a-t-il assuré. Quand je pense à la richesse des jeux dont les gens vont pouvoir bénéficier dès la sortie de la Xbox Series X - et je ne parle pas de la rétrocompatibilité - et la façon dont le Xbox Game Pass justifie le prix de la console, je me dit que c'est une véritable force." Si l'on ignore précisément combien de titres développés en interne seront disponibles day one, Halo Infinite figure bien évidemment dans la liste.D'ailleurs, Phil Spencer a profité de cet entretien pour rappeler que le jeu de 343 Industries représentera un gros morceau du showcase prévu cette semaine (le jeudi 23 juillet à 18h), et que la Xbox Series X sera la première console de son histoire à proposer une sélection de productions first party aussi large.