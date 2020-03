Xbox Series X : Microsoft explique pourquoi la console sera silencieuse

Nos confrères de Digital Foundry ont eu l'occasion de s'entretenir longuement avec Microsoft au sujet de la Xbox Series X, ce qui leur a permis d'obtenir de nombreuses précisions sur le design de la console. Si Phil Spencer - le patron de la division gaming - avait déjà fait savoir lors des Game Awards 2019 que la machine serait silencieuse, le constructeur américain a glissé quelques informations supplémentaires. "Avec toute cette puissance, vous devez faire circuler énormément d'air, et de manière discrète qui plus est, a expliqué Jim Wahl, directeur de l'ingénierie mécanique. Nous avons étudié différentes solutions, et un ventilateur axial unique s'est révélé être la plus efficace pour notre console. Nous avons procédé à plusieurs modifications, comme le nombre de pales et leur géométrie, ce qui fait que le ventilateur est optimisé pour la taille de la Xbox Series X."Avant d'ajouter : "Nous devons disposer d'une bonne ventilation à l'intérieur de la console, ce qui explique pourquoi il y a des grands trous d'aération, Ajoutez à cela le dégagement situé sur la partie supérieure de la console, les voies parallèles, et ce ventaliteur à la fois puissant et silencieux au-dessus, et vous obtenez 70% de flux d'air en plus par rapport à la génération précédente. Mieux, vous avez 20% de flux d'air en plus à travers notre dissipateur thermique." Annoncée comme compacte, la Xbox Series X - sur le papier - paraît équipée pour ne pas surchauffer, le tout sans agresser les oreilles.Jim Wahl garantit que tout a été pensé pour que d'un point de vue sonore, la machine soit au top. D'après lui, Microsoft a non seulement utilisé les matériaux adéquats pour offrir au ventilateur un long cycle de vie, mais les courbes de la Xbox Series - dont certaines très subtiles - permettent une circulation de l'air optimale. Bien évidemment, il sera intéressant de voir si, dans la pratique, les promesses de Microsoft sont tenues. On rappelle que pour le moment, la sortie de la bête est attendue pour la fin de cette année.