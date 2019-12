Xbox Series X : Microsoft est-il en train de s'emmêler les pinceaux comme Nintendo avec la Wii U ?

.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la communication de Microsoft sur la Xbox Series X sème la confusion auprès du grand public. En effet, le nom de la console est quasi indentique à celui de la Xbox One X qui, pourtant, appartient à la génération précédente. Cet exercice périlleux n'est pas sans rappeler la Wii U dont l'appellation avait également provoqué des maux de tête chez les joueurs ; Nintendo avait cru naïvement qu'en ne rajoutant qu'un "U", la console allait connaître le même succès insolent que la Wii. La suite fut catastrophique. Bien évidemment, il y a peu de chances que la Xbox Series X se plante dans les mêmes proportions en termes de ventes, mais il ne faudrait pas que Microsoft s'inflige un handicap comme ce fut le cas avec la Xbox One ; d'autant qu'en face, le terme "PlayStation 5" sonne plus clair et illustre une évolution nette par rapport à la PlayStation 4 d'un point de vue marketing.Pour tenter de dissiper cet épais brouillard, Microsoft s'active au micro de différents médias. "Nous savons que la Xbox est un élément essentiel reliant les joueurs à la marque Xbox, a expliqué le patron de la division Xbox, Phil Spencer, à nos confrères de GameSpot. Si je vous demandais sur quelle machine vous jouez et que c'est sur Xbox, vous me répondriez : 'Je joue sur Xbox'. Au lieu d'essayer d'essayer de décrire quoi que ce soit avec nos propres termes, nous avons tout simplement parlé aux gens et écouté leurs retours. Dans l'ensemble, ça se résumait à : 'Xbox représente le coeur de ma relation avec la marque'. Nous avons donc souhaité que la console incarne cette idée."Avant d'ajouter : "Ca a beaucoup spéculé sur la consoleJ'ai entendu dire qu'elle pourrait s'appeler 'Infinite', '8K'... Je tenais juste à ce que le nom de la console reflète ce qu'elle est. Des milliers de jeux Xbox vont fonctionner dessus [grâce notamment à la rétrocompatibilité, ndlr], pareil pour les accessoires Xbox. Bien évidemment, ce terme 'Series X' nous offre la liberté d'explorer d'autres voies, et donc d'être plus descriptifs si nous en ressentons le besoin.Plus récemment, un porte-parole du constructeur américain a insisté dans le cadre d'une interview accordée à Business Insider . "Le nom pour lequel nous avons opté pour la prochaine génération est tout simplement 'Xbox', a-t-il indiqué. Aux Game Awards, vous avez pu le découvrir avec l'annonce de la Xbox Series X. Ce terme nous laisse toute latitude de proposer d'autres modèles à l'avenir." Est-ce beaucoup plus clair, maintenant ? Peut-être pas pour le grand public pour lequel le terme "Xbox" renvoie à la console sortie au début des années 2000. Microsoft va devoir cravacher pour que sa philosophie rentre dans les têtes.