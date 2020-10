Xbox Series X : Microsoft revient en détail sur la rétrocompatibilité, l'Auto HDR annoncé

’équipe en charge de la rétrocompatibilité a développé de nouveaux moyens de doubler le nombre d’images par seconde pour certains titres, affirme Microsoft. Cette technologie n’est pas compatible avec tous les jeux, souvent à cause de leur moteur physique ou de leurs animations, mais lorsqu’elle l’est, elle peut pousser les moteurs de certains jeux à donner un résultat plus fluide que ce que nous avons pu connaître lors de leur sortie."





Bien évidemment, atteindre une résolution en 1440p sur Xbox Series S et en 4K sur Xbox Series X demeure l'objet pour la plupart des jeux, tout comme le fait de faciliter le transfert des sauvegardes. "Grâce aux sauvegardes dans le cloud , vous pourrez continuer vos parties là où vous les aviez laissées, nous promet-on. Pour celles et ceux qui jouent encore sur Xbox 360, sachez que les sauvegardes dans le cloud seront bientôt gratuites pour toutes et tous, ce qui facilitera encore le transfert de vos jeux préférés vers la Xbox Series X ou Series S."



Il sera intéressant de voir si toutes ces bonnes intentions permettront à la rétrocompatibilité d'accroître sa popularité auprès des joueurs. En attendant, on rappelle que la Xbox Series X (499€) et la Xbox Series S (299€) sortiront le 10 novembre prochain.

Celui-ci permet d’appliquer le traitement HDR de l’image aux titres initialement sortis en SDR et améliore la qualité visuelle de ces derniers sans pour autant interférer avec leur vision artistique d’origine, est-il mentionné. Comme la console elle-même se chargera d’appliquer l’Auto HDR matériellement, il ne nécessitera aucun effort supplémentaire du CPU, du GPU ou de la mémoire, et aucune latence ne viendra entraver votre expérience de jeu."Par ailleurs, Phil Spencer et ses équipes affirment avoir passé plus de 500 000 heures sur les jeux concernés par la rétrocompatibilité, pour être en mesure de proposer la meilleure expérience possible. Le framerate fait également partie des sujets qui ont été minutieusement étudiés. "L