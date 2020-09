Xbox Series X : la console la plus silencieuse de l'histoire de Microsoft ? Des journalistes le confirment

Sam Machkovech de

Ces derniers jours, des médias triés sur le volet ont eu l'occasion de passer du temps en compagnie de la Xbox Series X, et donc de mieux cerner ses caractéristiques. Si la Xbox One X est considérée par ses possesseurs comme une console particulièrement silencieuse, il semblerait que son successeur ait réussi à faire encore plus fort. C'est en tout cas ce que soulignent deux de nos confrères. "Je concluerais ce premier aperçu avec la meilleure nouvelle concernant cette ventilation pour le moins étrange : la Xbox Series X est, et de loin, la console Xbox la plus silencieuse que je n'ai jamais testée", souligne en effetAvant d'ajouter : "La rétrocompatibilité fait tourner la Xbox Series X à un niveau suffisamment élevé pour activer les ventaliteurs qui dissipent la chaleur de manière significative. Pour autant, je les ai à peine entendus, même en passant des heures sur des open-world tels que Destiny 2 ou Red Dead Redemption 2." Même constat pour IGN . "Cette machine est silencieuse, affirme-t-il. Elle est quasiment inaudible lorsqu'elle tourne au ralenti, et même avec Red Dead Redemption 2, elle ne fait presque pas de bruit. Elle est encore plus silencieuse que la Xbox Series X qui, lorsque son processeur graphique est très sollicité, se fait entendre."Les deux médias précisent bien que les jeux utilisés étaient de la génération actuelle. Il sera donc intéressant de voir si la Xbox Series X se montrera aussi discrète avec des productions next-gen exploitant plus sérieusement ses capacités. En attendant, on rappelle que la console sortira le 10 novembre prochain (en même temps que la Xbox Series S) au prix de 499,99€, sauf si l'on opte pour le Xbox All Access et ses 32,99€ pendant 24 mois.