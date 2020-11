Xbox Series X : des soucis avec le lecteur Blu-ray de la console, Microsoft déjà sur le pont

My new @Xbox has now turned into a mechanic machine gun or a metronome.. great start to next gen! Never had any issues with Xbox at all before.. @XboxSupport pic.twitter.com/N85LjyHn0b — Ryan (@RWillows) 10 novembre 2020

Hey @XboxSupport!



I think my #XboxSeriesX might have a defective disc drive. I've tried inserting a few different compatible games (both Xbox One & 360) & the drive won't let me insert it. Nothing is in there (to my knowledge). I just set it up.



Any help is appreciated! 😊 pic.twitter.com/2r1mQkYSLY — Travless (@Travless_) 10 novembre 2020

I have an even worse problem :( What would be the best way to get a replacement pic.twitter.com/546UloBRkr — drknickel (@drknickel) 11 novembre 2020

And now the cunting disc drive has failed pic.twitter.com/pa0PoToi8F — Jon Doyle (@Morfid_plays) 11 novembre 2020

Ceux qui ont de la bouteille le savent : malgré l'enthousiasme et l'excitation qui accompagnent la sortie d'une nouvelle console, il est risqué d'acheter les premiers exemplaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'on est rarement à l'abri de soucis techniques. D'ailleurs, les possesseurs de Xbox Series X en font l'amère expérience, comme le rapportent nos confrères de Polygon . En effet, plusieurs utilisateurs font état de dysfonctionnements liés essentiellement au lecteur Blu-ray de la console.Il y a tout d'abord ce son étrange qu'émet la console une fois le disque inséré dans le lecteur. Si certains pensent que ça peut venir des pales du ventilateur, le joueur touché confirme que le bruit ne se fait entendre qu'une fois le disque glissé dans la Xbox Series X.Dans d'autres cas, il est purement et simplement impossible d'insérer le disque dans le lecteur.Enfin, il y aussi le coup du disque qui n'est pas reconnu par la Xbox Series X.Bien évidemment, nombreux sont ceux à crier aux fakes, mais toujours est-il que Microsoft prend ces retours au sérieux puisque le constructeur américain rappelle sur Twitter que tous ses produits sont soumis au contrôle qualité, et renvoie vers cette adresse pour bénéficier d'un support en ligne.A noter que sur Reddit, des joueurs confirment que changer le positionnement de la console (à l'horizontale ou à la verticale) peut améliorer les choses, tout comme forcer un peu sur le disque pour l'insérer dans le lecteur. Cela dit, quand on a acheté une console 499€, on n'a pas nécessairement envie de faire la grosse brute avec.