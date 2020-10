Xbox Series S : David Cage (Quantic Dream) n'est pas convaincu par la console

Le 10 novembre prochain, Microsoft ne sortira pas une mais deux consoles next-gen : la Xbox Series X et la Xbox Series S. On le sait, cette dernière coûtera moins cher (299€) ; un tarif inférieur par rapport à la Xbox Series X (499€) qui ne se fera pas sans contrepartie sur le plan technique. En effet, la Xbox Series S embarquera un GPU de 4 téraflops, contre 12 pour la Xbox Series X. Malgré tout, elle proposera de la 4K upscalée, et pourra même atteindre dans certains cas un framerate de 120fps.





Avec cette console, le but de Microsoft est on ne peut plus clair : toucher un maximum de foyers avec sa next-gen. Toutefois, cette proposition ne fait pas que des heureux, notamment du côté des créateurs et des développeurs. C'est le cas de David Cage qui a été interrogé sur le sujet par nos confrères de Wccftech. Il explique qu’il n’est pas fan de ce type d'offre, parce qu’il y a de fortes chances que la plupart des studios se concentrent sur la console d'entrée de gamme pour éviter de faire deux versions différentes.



Le patron de Quantic Dream va même plus loin en affirmant que de nombreux studios préfèrent les consoles aux PC, car sur ces dernières, ils peuvent se concentrer sur une seule machine, alors que sur PC, ils doivent tenir compte de toutes les configurations possibles (les différentes cartes graphiques, les pilotes par exemple); ce qui complexifie le développement.

"Je dois avouer que je ne suis vraiment pas un grand amateur de cette situation, indique-t-il. Je pense qu’elle est déroutante pour les développeurs, mais aussi pour les joueurs, et bien que je puisse comprendre les raisons commerciales de ce choix (une différence de 200 euros sur le prix de vente), je pense que la situation est discutable." David Cage précise tout de même qu’il va s’adapter à la situation, et que chacun de ses jeux qui sortiront sur cette nouvelle génération sera évidemment optimisé pour chaque machine.



On rappelle que Quantic Dream est devenu indépendant en janvier 2019, - depuis que le géant chinois NetEase est entré dans le capital du studio - sachant que, par ailleurs, la société s'est aussi mise à l'édition pour des studios indépendants.