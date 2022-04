Xbox Series : Microsoft annonce qu’en 2022, ses consoles se vendent mieux que la PS5

Phil Spencer et les équipes de la division Xbox peuvent avoir le sourire. En effet, les derniers résultats trimestriels (janvier-mars) communiqués par Microsoft montre que le jeu vidéo se porte bien du côté de Redmond. Le chiffre d’affaires a augmenté de 6 % par rapport à 2021, soit un montant de 3,74 milliards de dollars. L’analyste Daniel Ahmad (Niko Partners) explique qu’il s’agit tout simplement du meilleur trimestre de l’histoire de la marque Xbox hors période de fêtes de fin d’année. Après avoir été dominées par une PS5 longtemps intraitable, la Xbox Series X et la Xbox Series S reprennent du poil de la bête. Satya Nadella, le patron de Microsoft, enfonce même le clou : sur les deux derniers trimestres, elles se sont mieux vendues que la PS5 aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Europe de l’Ouest. On aurait aimé qu’il accompagne ses propos de chiffres de ventes, un exerce auquel la firme de Redmond ne se plie plus depuis un moment.









Si la PS5 et les Xbox Series doivent chacune faire face à la pénurie de composants électroniques, Microsoft a l’air de s’en sortir beaucoup mieux que son concurrent. Pourquoi ? Selon Nick "Shpeshal Nick" Baker (XboxEra), le constructeur américain aurait sorti le chéquier pour que les usines produisent en priorité les puces de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, grillant ainsi la politesse à Sony Interactive Entertainment. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la fabrication de la Xbox Series S est moins complexe que celle de sa grande sœur, et nécessite donc moins de ressources. En tout cas, les services sont toujours prisés sur Xbox : le Xbox Game Pass (qui compte quelque 25 millions d’abonnés) représente plus de 80 % du chiffre d’affaires (+ 4% par rapport à 2021), tandis que le hardware plafonne à 20 %. Il y a également le Xbox Cloud Gaming qui totalise une dizaine de millions d’utilisateurs. Bref, Microsoft peut être serein.





