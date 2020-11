Xbox + SEGA : Microsoft continue de teaser bien fort, un rachat toujours en vue ?

Le rachat de SEGA par Microsoft, c'est une rumeur qui circule depuis des années ; elle a même démarré à l'époque de la Xbox 360, au moment où le géant américain avait de grandes ambitions de s'accaparer le marché japonais, terre aux voies impénétrables vous le savez bien. Ces intentions de rachat reviennent sur le tapis fréquemment, mais parfois, elle peuvent être plus insistantes et il est vrai que depuis plusieurs mois, il semblerait qu'un rapprochement soit en cours entre les deux sociétés. On se rappelle qu'en septembre dernier, des indices avaient été donnés par Microsoft et SEGA sur les réseaux sociaux quant à un éventuel rachat, ou tout du moins un partenariat fort, notamment sur les prochains jeux Sonic qui pourraient peut-être sortir en exclusivité sur les consoles Xbox.



Rien d'officiel pour le moment, mais sachez que Microsoft continue d'alimenter les fantasmes des joueurs, avec la publication ce week-end d'une image qui en dit long sur une annonce qui devrait arriver prochainement. C'est Aaron Greenberg, directeur de la branche marketing chez Xbox, qui a posté une Story sur son compte Instagram où l'on peut voir un hérisson en compagnie d'une manette Xbox Series X|S, tout en souhaitant un bon week-end aux joueurs. Bien entendu, toutes les spéculations sont ouvertes quant à ce genre de teasing, mais une chose est sûre, il se passe des choses du côté de chez Microsoft, qui peut éventuellement profiter de la prochaine cérémonie des Games Awards pour nous révéler quelque chose de fort.