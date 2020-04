Xbox One X Cyberpunk 2077 : une nouvelle vidéo dédiée à la manette Johnny Silverhand (Keanu Reeves)

Maintenant que son existence a été officialisée par Microsoft et CD Projekt Red en cette journée du 20 avril 2020, la Xbox One X édition spéciale Cyberpunk 2077 se présente à nouveau à travers une nouvelle vidéo, cette fois-ci entièrement dédiée à la manette. Celle-ci est d'ailleurs d'ores et déjà disponible à l'achat à l'unité, sachant qu'aux Etats-Unis, elle affiche une étiquette de 74,99$, ce qui est un bras relativement cher. Mais ce tarif permet d'avoir accès à un modèle unique, dont le design a été inspiré par le bras bionique de Johnny Silverhand, le personnage campé par l'acteur Keanu Reeves. Dans cette courte vidéo explicative, on apprend que le controller reprend les mêmes codes couleurs avec ce mélange de gris qui donne l'illusion d'un revêtement métallique. Les zones rouges rappellent de leur côté le haut du bras du personnage, tandis que les accroches (No Future) et les logos (le démon samouraï au dos de la manette) rajoutent un peu plus de détail au côté premium. On attend d'avoir l'objet en mains pour mieux vous en parler, mais de visu, on arrive déjà à constater que les finitions seront incroyables !