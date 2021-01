Xbox : Microsoft impose des piles dans ses manettes pour une raison précise, la vérité révélée ?

Lorsque Microsoft a révélé pour la première fois le design de la "nouvelle" manette de la Xbox Series X|S, il avait également précisé que cette dernière fonctionnera toujours avec des piles LR6. Un choix souvent critiqué par certains joueurs et notamment les camps adverses, ceux de PlayStation et de Nintendo, qui n'hésitent pas à remettre en question l'absence de batterie rechargeable dans les manettes Xbox et ce depuis de longues années. Pour sa défense, Microsoft a toujours sorti la carte du jeu sans contrainte, c'est-à-dire de laisser la possibilité au joueur d'avoir le choix, soit d'opter pour des piles, soit d'acheter une batterie rechargeable supplémentaire. Mais est-ce véritablement l'unique raison ? Rien n'est moins sûr...



En réalité, il existe un partenariat entre Microsoft et Duracell qui ont signé un accord pour que dans chaque manette Xbox vendue, deux piles LR6 de la marque au lapin rose inépuisable soit fournies avec. Une vérité qui vient d'éclater au grand jour suite à une révélation du site Stealth Optional, qui a pu s'entretenir avec Luke Anderson, marketing manager de Duracell au Royaume-Uni.

Il y a toujours eu ce partenariat entre Duracell et Xbox... C'est un accord longue durée que Duracell et Microsoft ont mis en place.

Le deal pour l'OEM (fabricant d'équipement d'origine, ndlr) est de fournir des piles pour les consoles Xbox ainsi que pour les manettes. Donc, cet accord va durer pendant un certain temps... Cela dure depuis un moment déjà et je pense que le contrat est là pour encore très longtemps...







En plaçant subrepticement des piles Duracell dans chaque bundle de manette Xbox vendue, on espère évidemment qu'une fois les piles usagées, le consommateur achète à nouveau la même marque, sachant que les piles de la marque Duracell ont la réputation d'avoir une durée de vie plus longue que d'autres marques. Face à ces déclarations, Microsoft a tenu à se défendre et c'est par le biais du journal MCV que la firme de Redmond a pris la parole...





Nous laissons intentionnellement le choix aux consommateurs de choisir la façon de faire fonctionner nos manettes Xbox sans-fil. Cela inclut l'usage de piles AA de n'importe quelle marque, la batterie rechargeable Xbox, les solutions de charge de nos partenaires ou un câble USB-C, qui peut alimenter la manette lorsqu'elle est branchée à la console ou au PC.



Si Microsoft se défend d'imposer la marque Duracell aux joueurs Xbox, il ne dément à aucun moment le deal de longue date qui semble exister entre les deux sociétés. Reste à savoir maintenant pour combien d'années encore les joueurs Xbox devront payer pour avoir une batterie rechargeable dans leur manette...