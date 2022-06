Xbox Live : les jeux gratuits pour juillet 2022 sont connus, voici la liste

Xbox Game Pass Ultimate (les trois premiers mois pour 1€, puis 12,99€ par mois après cette période) permet de bénéficier de tous les avantages du Xbox Live Gold, plus l'accès à une centaine de jeux de haute qualité pour console, PC et Android via le

(en Bêta), ainsi qu'au catalogue EA Play.







Aux dernières nouvelles, le Xbox Game Pass compte plus de 25 millions d'abonnés dans le monde.



XBOX LIVE GOLD - JEUX GRATUITS JUILLET 2022



Beasts of Maravilla Island(9,99 €) : Disponible du 1er au 31 juillet

Relicta (19,99 €) : Disponible du 16 juillet au 15 août

Thrillville : Le Parc en Folie (9,99 €) : Disponible du 1er au 15 juillet

Torchlight (14,39 €) : Disponible du 16 au 31 juillet

Puisque le mois de juin est sur le point de tirer sa révérence, Microsoft dévoile la liste des jeux dont les membres Gold du Xbox Live vont pouvoir profiter gratuitement durant tout juillet. Le constructeur américain profite de l'occasion pour rappeler que lecloud