Xbox Live : les jeux gratuits pour février 2020 sont connus, les voilà en vidéo

Puisque le mois de janvier est sur le point de tirer sa révérence, Microsoft dévoile la liste des jeux dont les membres Gold du Xbox Live pourront profiter à partir de février. Après LEGO Star Wars II : The Original Trilogy, on a droit cette fois-ci au premier Star Wars Battlefront. On note également la présence de Fable Heroes, sans doute l'un des jeux les plus mauvais de la licence. TT Isle of Man fait partie du lot, tout comme Call of Cthulhu. Comme d'habitude les jeux Xbox 360 bénéficient de la rétrocompatibilité de la Xbox One.



XBOX ONE

TT Isle of Man - Du 1er au 31 février

Call of Cthulhu - Du 16 février au 15 mars

XBOX 360