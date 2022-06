Xbox : 5 nouveaux épisodes pour la web-série Power your Dreams, Guendouzi explique son amour pour le football

Sakina Karchaoui, Kadidiatou Diani, Griedge Mbock, Delphine Cascarino et Clara Mateo seront les prochaines à se confier devant la caméra.

















Alors que les Bleus ne totalisent qu'un seul point au terme des deux premières journées de la Ligue des Nations, Microsoft propose de découvrir cinq nouveaux épisodes de Power your Dreams, sa web-série réalisée en partenariat avec la Fédération Française de Football. La semaine dernière , nous vous proposions de découvrir l'épisode 0 dans lequel des joueurs et des joueuses de l'Équipe de France revenaient sur les défis qu'ils ont dû relever pour réaliser leur rêve. Aujourd'hui, nous avons droit à des vidéos consacrées à Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Jonathan Clauss, Paul Pogba et Mattéo Guendouzi.À sa manière, chacun explique les sacrifices auxquels il a dû consentir pour entamer une carrière de footballeur professionnel, et intégrer par la suite les Bleus. S'ils sont souvent montrés du doigt en raison de leurs revenus qualifiés d'indécents, il faut également savoir - et Mattéo Guendouzi l'explique très bien - qu'ils sont soumis à une concurrence féroce dès leur plus jeune âge, et que sur une quinzaine de joueurs, très peu parviendront à décrocher un contrat professionnel. À noter que