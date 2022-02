Xbox Games with Gold : les jeux gratuits de Mars 2022, ça fait pas rêver

Même si Microsoft n'a d'yeux que pour son Xbox Game Pass, le constructeur américain pense encore à tous les abonnés au services Xbox LIVE et révèle la liste des jeux dit "gratuits" pour le mois de mars 2022. Comme toujours, ce sont des anciens titres qui ont aujourd'hui une nouvelle chance d'exister, certains d'entre eux étant vieux de près de 15 ans. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les consoles de l'écosystème Xbox, avec du post-apo avec The Flame in the Flood, du football avec Street Power Soccer, du fun avec Bob L'Eponge et de l'action-RPG avec Sacred 2. Comme d'habitude, chacun de ces jeux sont disponibles au téléchargement pendant un laps de temps déterminé. Voici le détail et la vidéo de présentation de chacun des titres proposés.





- The Flame in the Flood (19,99 €) : Disponible du 1er au 31 mars 2022

- Street Power Soccer (29,99 €) : Disponible du 16 mars au 15 avril 2022

- Sacred 2 Fallen Angel (19,99 €) : Disponible du 1er au 15 mars 2022

- SpongeBob’s Truth or Square (19,99 €) : Disponible du 16 au 31 mars 2022