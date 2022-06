Xbox Games with Gold : les jeux gratuits de Juin 2022 révélés, il y a du Super Meat Boy !

Aven Colony(29,99€) : Disponible du 1er au 30 juin

Project Highrise: Architect’s Edition (29,99€) : Disponible du 16 juin au 15 juillet

Super Meat Boy (14,39€) : Disponible du 1er au 15 juin

Raskulls (9,49€) : Disponible du 16 au 30 juin

Le mois de juin vient de prendre ses services et il est l'heure pour Microsoft de nous révéler la liste des jeux qui seront offerts dans le programme Games with Gold, aussi bien sur Xbox One que Xbox Series X|S. Oui, car malgré l'explosion du Xbox Game Pass, de nombreux joueurs continuent d'être abonné au service Games with Gold, même si ce dernier est devenu désuet et n'a plus vraiment de raison d'exister. Comme d'habitude, la variété des titres est à souligner pour Juin 2022, avec tout de même deux jeux de gestion et de construction que son Aven Colony et Project Highrise : Architect’s Edition. Les amateurs de plateformers peuvent en revanche s'amuser avec Raskulls et l'inimitable Super Meat Boy.

Pas de trailer qui accompagne les jeux du Games with Gold ce mois-ci en revanche. Soit Microsoft a du retard sur l'allumage, soit le constructeur américain a décidé d'arrêter de les produire...