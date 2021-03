Xbox Game Pass : le service de Microsoft fait le plein, Star Wars Squadrons dans la liste

Conscient de la puissance du Xbox Game Pass, Microsoft continue d'enrichir son catalogue comme annoncé sur le Xbox Wire . Ainsi, on apprend que dès demain (4 mars), les membres du service pourront profiter de Football Manager 2021 (PC, Console, Cloud) et de NBA 2K21. Sans plus de précision, il est également indiqué que Star Wars : Squadrons débarquera dans le courant du mois, tandis que NHL 21 n'arrivera pas avant avril. Enfin, Madden NFL est d'ores et déjà disponible.Comme toujours, le Xbox Game Pass se déleste de quelques titres que l'on peut toujours récupérer en téléchargement avant qu'ils ne disparaissent du catalogue : Alvastia Chronicles, Astrologaster, Bloodstained Ritual of the Night, Kona, et The Witcher 3 Wild Hunt. Pour mémoire, le Xbox Game Pass Ultimate permet de profiter de toutes les options possibles, dont le Cloud sur les appareils mobiles Android et l'accès aux productions EA Play (1€ pour le premier mois, avant de passer à 12,99€ par mois).

4 mars

Football Manager 2021 (PC)

Football Manager 2021 Xbox Edition (Console & PC)

NBA 2K21 (Cloud & Console)

Mars

Star Wars : Squadrons (Console) EA Play

Avril