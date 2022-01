Xbox Game Pass : 25 millions d'abonnés, pour Microsoft, la concurrence sera obligée de faire pareil

Dans la foulée de l'annonce du rachat d'Activision-Blizzard pour quasiment 70 milliards de dollars, Microsoft a également donné les chiffres mis à jour du Xbox Game Pass, la seule entorse que le constructeur américain se permet, lui qui est si frileux quand il s'agit de révéler les chiffres de vente de ses Xbox One, Xbox Series X|S, toujours aussi tabous. A ce jour, il y a donc pas moins de 25 millions d'abonnés au Xbox Game Pass, c'est 7 millions de plus que l'année dernière puisque Microsoft avait annoncé un chiffre de 18 millions d'inscrits à son service. Le succès est donc au rendez-vous, et Microsoft peut enfin bomber un peu le torse, sachant que tous ces rachats de studios et d'éditeurs ont pour seul objectif de renforcer le catalogue du Xbox Game Pass pour consolider sa position de leader du marché dans ce domaine. Car il ne faut pas se leurrer, pour Microsoft, la bataille n'est plus dans la vente de consoles physiques (ils ne peuvent d'ailleurs pas rivaliser avec Sony PlayStation), mais dans l'adhésion des joueurs dans un service dématérialisé, et à raison.







A ce titre, Phil Spencer (le patron de la marque Xbox) est lucide : la concurrence va finir par adopter la même stratégie, Sony le premier, lui qui en coulisses est en train de préparer sa version du PlayStation Game Pass, en souhaitant fusionner le PlayStation Now et le PlayStation Plus. S'il s'agit d'infos fuitées de la part de Bloomberg à ce jour, rien n'annonce la disponibilité des plus grands jeux PlayStation Studios en day one dans le service, mais Sony devra malheureusement s'y plier pour ne pas se faire devancer (et c'est déjà le cas) par le Xbox Game Pass de Microsoft. Au micro de IGN.com (traduit par la version française du site), Phil Spencer s'avance un peu sur le sujet :





Je ne vois pas cela comme une validation. En fait, quand je parle avec les équipes, je parle d'inévitabilité. Pour nous, il faut continuer à innover, à être compétitif, car il y a des choses que nous faisons qui peuvent être un avantage pour ce marché aujourd'hui, mais c'est juste basé sur le fait qu'on l'a fait en premier, pas que nous avons créé quelque chose que personne d'autre ne peut faire.



C'est mieux car cela boost notre énergie vers les prochaines idées sur lesquelles on devrait travailler pour continuer à bâtir ce qui a été démarré auparavant. Car je pense que le bonne voie est de lancer des grands jeux, de les lancer sur PC, sur console, sur le cloud, et de les rendre disponible Jour J avec l'abonnement. Et je pense que c'est ce que la compétition va faire.



Si Microsoft semble évidemment avoir un train d'avance sur les changements de consommation, il ne faut pas oublier que les achats physiques restent toujours extrêmement forts pour cette génération : en témoignent les très bons chiffres réalisés par la PS5 en pleine pandémie. Il en va de même pour Nintendo qui semble complètement hermétique à l'idée de passer dans un système de Game Pass, même si la firme de Kyoto s'est rapproché il y a quelques années de Microsoft pour des partenariats et quelques échanges de bons précédés. L'avenir nous le dira...