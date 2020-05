Xbox Game Pass : No Man's Sky annoncé pour le mois de juin

Le Xbox Game Pass accueillera No Man's Sky en juin, comme l'annonce Hello Games via le Xbox Wire . L'incontournable Sean Murray profite de l'occasion pour rappeler que le jeu est disponible sur Xbox One depuis bientôt deux ans, et que cette version est arrivée en même temps que la mise à jour "Next" et son multijoueur.Tout en soulignant que d'autres patchs sont prévus, le co-fondateur du studio n'oublie pas d'indiquer que la mouture Windows 10 de No Man's Sky arrivera également sur le Microsoft Store le mois prochain.