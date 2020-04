Xbox Game Pass : le service franchit la barre des 10 millions d'abonnés, le Xbox Live en hausse aussi

Le COVID-19 a eu un double effet sur la division Gaming de Microsoft. En effet, lors de la publication des derniers résultats trimestriels (Q3 2020), le PDG Satya Nadella a fait savoir que si l'activité liée aux contenus et aux services était en hausse de 2%, le chiffre d'affaires, lui, était en recul de 1%. Jusqu'à présent, le constructeur américain s'était montré discret quant aux chiffres concernant le Xbox Game Pass, mais il bombe le torse aujourd'hui : le service totalise plus de 10 millions d'abonnés. Une performance qui mérite d'être saluée, l'offre ayant été lancée il y a un peu plus de trois ans et qui gagne constamment en popularité.



Du côté du Xbox Live, la fierté est également de mise : 90 millions d'utilisateurs actifs mensuels ont été recensés, sachant que les dernières statistiques officielles disponibles (Q4 2019) en affichaient environ 65 millions. Satya Nadella n'a pas oublié de glisser un mot au sujet du Project xCloud, le fameux service de cloud gaming qui est actuellement en phase de test et qui totalise "des centaines de milliers" d'utilisateurs selon ses propos. Nul doute que les têtes sont déjà tournées vers la Xbox Series X et les espoirs qu'elle suscite. En attendant, Microsoft se contente de la relative stabilité financière de la division dirigée par Phil Spencer.