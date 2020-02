Xbox Game Pass : des nouveaux jeux en approche, Kingdom Hearts 3 dans le lot

Le catalogue du Xbox Game Pass va bientôt accueillir des nouveaux jeux sur Xbox One. C'est en effet ce qu'annonce Microsoft qui, cette fois-ci, a des titres plutôt sympathiques à proposer. Dès le 20 février, c'est l'excellent Ninja Gaiden qui ouvrira le bal, avant d'être imité par Kingdom Hearts 3, Two Point Hospital et Wasteland Remastered le 25 février. Le 26 février, c'est Yakuza Zero qui aura droit aux honneurs, tandis que Jackbox Party Pack 3 arrivera le 27 février. Par ailleurs, on nous rappelle que le 13 mars, c'est State of Decay 2 : Juggernaut Edition qui s'incrustera dans le Xbox Game Pass. Quant aux jeux qui seront retirés du catalogue, il s'agit de Fallout 3, Just Cause 4, Rise of the Tomb Raider, Snake Pass, The Elder Scrolls IV : Oblivion, et Batman : Return to Arkham – Arkam City.Sur PC, Indivisible, Reigns : Game of Thrones, Two Point Hospital, Wasteland Remastered et Yakuza Zero sont annoncés, mais aucune date n'a encore été communiquée. En revanche, on sait que State of Decay 2 : Juggernaut Edition sortira lui aussi le 13 mars. Snake Pass, pour sa part, disparaîtra de la liste des jeux disponibles.