Xbox Game Pass : des nouvelles rumeurs sur l'abonnement familial

Après avoir longtemps regardé de travers le Xbox Game Pass, Sony Interactive Entertainment a dû se rendre à l'évidence : le service proposé par Microsoft sur les consoles Xbox et PC est un solide argument de vente. Du coup, le constructeur japonais n'a eu d'autre choix que d'annoncer une nouvelle version de son PlayStation Plus censée rivaliser avec ce que propose la concurrence. Si le Xbox Game Pass est plébiscité pour des raisons tarifaires, bizarrement, il ne permet pas de souscrire un abonnement familial alors que c'est le cas ailleurs - Netflix, Deezer, Spotify, Apple Music, ou encore le Nintendo Switch Online. Et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il existe bel et bien une option Famille dans Microsoft 365.Fin 2020, Phil Spencer (le patron de la division Xbox) avait confié que ses équipes exploraient cette piste sans en dire plus sur le sujet qui, il y a quelques semaines, est revenu sur le tapis via Jez Corden de Windows Central. En effet, le bonhomme a assuré que le Xbox Game Pass Famille serait lancé d'ici à la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est au tour du journaliste Brad Sams de Thurrott d'aller dans le même sens que son confrère : Microsoft aurait bien l'intention d'appuyer sur le bouton l'automne prochain. Il ajoute néanmoins qu'il s'agissait du timing initial et que les choses peuvent avoir bougé depuis.Peu de détails ont filtré avec ces rumeurs, mais l'idée serait en toute logique qu'un seul et même foyer puisse bénéficier de cinq comptes différents. Il sera intéressant de savoir combien il faudra débourser pour bénéficier de l'offre, sachant que l'opération sera forcément moins onéreuse que si l'on souscrivait cinq abonnements distincts. Peut-être que Microsoft profitera de la fenêtre dédiée habituellement à l'E3 - qui n'aura donc pas lieu cette année - pour évoquer l'option Famille du Xbox Game Pass de manière plus officielle. Nous vous tiendrons au courant, bien évidemment.