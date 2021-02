Xbox Game Pass : de nouveaux jeux pour Février 2021, il y a du Final Fantasy XII et du Jurassic World Evolution

C'est désormais devenu une tradition : deux fois par mois, Microsoft nous révèle la liste des nouveaux jeux qui entrent et qui sortent du programme Xbox Game Pass, et une fois encore, il va y en avoir pour tous les goûts. Il faut en effet essayer de sustenter les 18 millions d'abonnés. Bien sûr, parmi les gros titres présents dans cette nouvelle fournée, impossible de ne pas citer Final Fantasy XII : The Zodiac Age qui sera disponible à partir du 11 février prochain, la même date choisie pour nous plonger dans l'univers carnassier de Jurassic World Evolution. Celles et ceux qui préfèrent les FPS peuvent plutôt jeter leur dévolu sur Wolfenstein : Youngblood, lui aussi attendu à la même date du 11/02/2021. Il y a également des jeux plus indé tels que Prison Architect ou bien encore The Falconeer et tous les deux arrivent dès demain. Enfin, sachez que Microsoft en profite pour annoncer que d'autres jeux accessibles immédiatement en cloud gaming, peuvent se jouer directement à l’écran tactile.

LISTE DES JEUX XBOX GAME PASS FÉVRIER 2021

- Prison Architect (PC) : disponible

- Ghost of a Tale (PC) : 4 février

- Project Winter (Cloud, console et PC) : 4 février

- The Falconeer (Cloud, console et PC) : 4 février

- Final Fantasy XII The Zodiac Age (Console et PC) : 11 février

- Jurassic World Evolution (Cloud et console) : 11 février

- Stealth Inc. 2 : A Game of Clones (Cloud et console) : 11 février

- Wolfenstein : Youngblood (Cloud) : 11 février

JEUX CLOUD GAMING ÉCRAN TACTILE

- Donut County

- Enter The Gungeon

- Fractured Minds

- Monster Sanctuary

- River City Girls

- The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

- The Walking Dead: A New Frontier – Episode 1

- The Walking Dead: Michonne – A Telltale Miniseries

- The Walking Dead: Season Two

- The Walking Dead: The Complete First Season

- Touhou Luna Nights

- What Remains of Edith Finch

- Yes, Your Grace



LES JEUX QUI QUITTENT LE XBOX GAME PASS



15 février

- De Blob (Console)

- Ninja Gaiden 2 (Console)

- World of Horror (PC)



16 février

- Shadows of the Damned (EA Play/Console)