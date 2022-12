Xbox Elite Series 2 Core : que vaut la nouvelle manette pro de Microsoft à 129€ ?

A l’heure où Sony Interactive fait polémique avec sa manette Pro PS5, la fameuse DualSense Edge, qui arrivera le 26 janvier 2023 pour un prix de 240€, Microsoft continue de brosser les joueurs dans le sens du poil avec sa nouvelle manette pro-gamer : la Xbox Elite Series 2 Core. Il s'agit d'une version allégée de la Elite Series 2 sortie en 2019, mais vendue 129€ au lieu des 179€ habituels. Quelle est donc l'astuce qui permet à Microsoft de baisser le prix de 50€ ? Tout simplement en retirant tous les composants interchangeables, qui deviennent pour le coup optionnels. Là où Microsoft est malin, c'est que le pack avec les sticks interchangeables, les palettes, les croix directionnelles, le câble USB-C, la station de charge et la boîte de transport est vendue à part pour 59,99€. Cela signifie en gros que si vous acheté les deux éléments séparément, la manette Xbox Elite 2 Core vous revient à 189,98, soit 10€ de plus que la première Xbox Elite Series.





L’idée est bonne pour les gens qui s’en fichent un peu de changer les sticks analogiques ou la croix directionnelle, en revanche, c’est une sacrée hérésie de ne pas avoir au moins intégré les boutons palettes arrière. Parce que c’est souvent pour ces touches supplémentaires qu’une manette pro est plus intéressante qu’un controller classique. Dommage. En plus de son prix et de ses composants en moins, cette Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Core est proposée en version bi-couleur, blanche sur toute sa surface, et du noir sur les poignées qui sont en caoutchouc grippant pour une meilleure prise en main. En tout cas, niveau look, je trouve que cette Xbox Elite Series 2 Core a plus de gueule avec un visuel plus accrocheur, plus dynamique. On constate aussi que les gâchettes LT/RT ont été texturées et ont aussi une détente plus courte pour faciliter l’expérience en jeu, ce qui chaneg pas mal la donne en vrai. Autre détail qui a son importance, il est possible de régler la tension sur les joysticks, grâce à ce petit accessoire, une sorte de clé livrée avec la manette. Il est possible de l’utiliser bien évidemment sur les consoles Xbox One et Series, mais également sur PC, smartphone, tablette, ou même sur Nvidia Shield. Quant à son autonomie, la marque annonce que la Elite Series 2 est capable de tenir 40 heures sans être rechargée.