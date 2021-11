Windjammers 2 : ça sera day one sur le Xbox Game Pass, la version Xbox One confirmée

En développement depuis 2017, Windjammers 2 est un projet qui requiert beaucoup d'énergie au sein de la team DotEmu. Alors que les joueurs PS4 et PS5 ont pu profiter de la bêta publique l'été dernier, voilà qu'on apprend l'arrivée du jeu sur Xbox One avec en prime la possibilité d'avoir accès au jeu day one sur le Xbox Game Pass. Une bonne nouvelle donc, mais qui complique la donne, sachant que ces nouvelles versions supplémentaires risquent de repousser encore un peu la date de sortie. Toujours méconnue, celle-ci sera sans doute dévoilée en 2022 et le titre pourra profiter d'une sortie multi-support, chose qui n'était pas prévue au départ. DotEmu en profite pour lâcher un nouveau trailer qui présente deux nouveaux personnages : Jordi Costa et Sammy Ho. Déjà présent dans le premier épisode, Jordi Costa est un poids-lourd du roster avec une force herculéenne, tandis que Sammy-Ho, un nouveau venu de Chine sera plus agile avec un coup spécial qui convoque l’énergie du dragon dans un tir surpuissant.