Windjammers 2 aussi sur PS5 et PS4, la bêta publique désormais accessible

Assez prolixe ces derniers jours, DotEmu nous donne quelques nouvelles de son Windjammers 2 qui tarde, il est vrai, à sortir de sa phase de développement. Il faut dire que le jeu a été annoncé en août 2018 avec l'objectif de sortir l'année suivante en 2019, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. En cause, une petite équipe (5/6 personnes) qui bosse dessus, et une production qui demande un peu plus de temps et de moyens, notamment en ce qui concerne tout l'aspect online qui doit être intransigeant. Toujours est-il que jusqu'à présent, Windjammers 2 était uniquement prévu sur PC et Nintendo Switch, mais le titre bénéficiera aussi d'une sortie sur PS4 et PS5 également. Une bonne nouvelle n'arrivant jamaise seule, on apprend qu'une bêta publique est ouverte depuis aujourd'hui, mercredi 11 août, et qui permet aux curieux de voir les évolutions qui ont été apportées depuis la précédente phase de bêta. On se souvient que DotEmu avait dû faire appel au rollback netcode pour que les matchs soient fluides, ce qui repoussa le jeu de plusieurs mois.Sachez que si les joueurs PlayStation peuvent jouer entre eux (PS4 vs PS4), le cross-play avec le PC ne sera pas activé pour cette phase de bêta. En revanche, la bêta durera suffisamment longtemps, puisqu'elle sera valide jusqu'au 22 août prochain. D'ici là, on peut apprécier la dernière vidéo qui illustre tout ce qui vient de se dire, sachant que c'est le personnage de Gary Scott qui est détaillé. La sortie de Windjammers 2 est fixée à cette année si tout va bien. Courage dans tous les cas.