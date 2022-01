Windjammers 2 : un documentaire de 27 min chez DotEmu qui raconte la création du jeu

Après un peu plus de 4 ans de développement, Windjammers 2 va enfin voir le jour le 20 janvier prochain. Une date que les amoureux de la NeoGeo ont surligné au Stabylo jaune fluo depuis belle lurette, et qui va permettre de retrouver la suite d'un jeu mythique des salles d'arcade et de la console fabriquée par SNK. Ce miracle, on le doit aux Français de DotEmu, eux aussi amoureux de la Rolls Royce des consoles quand ils étaient plus jeunes. Justement, à cette occasion, l'éditeur se fend d'un documentaire de près de 30 minutes dans lequel on découvre les coulisses de fabrication de ce jeu de frisbee hors du commun. Car ce sont des images qui ont été filmées tout au long du processus de création, de ses débuts en 2018 jusqu'à la fin de l'année 2021, une fois que le jeu terminait sa production.On comprend mieux la difficulté de développer un titre aussi rigoureux et attendu par une communauté française plus qu'impliquée, sachant que certains joueurs pro sont venus donner leur feedback pour que le feeling du jeu original de 1994 soit toujours présent dans cette suite. Mais en plus de l'équipe de Cyrille Imbert, ce docu permet aussi de voir et d'entendre les développeurs japonais d'origine parler du projet lorsque DotEmu se sont rendus au Japon pour les rencontrer. Ces derniers reviennent également sur leurs souvenirs de l'époque, d'il y a 30 ans. Un reportage à ne manquer sous aucun prétexte.