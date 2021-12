Windjammers 2 : enfin la date de sortie et un collector double Shockbox NeoGeo

On l'aura attendue cette date de sortie de Windjammers 2. Près de 4 ans après son annonce, la suite du célèbre jeu de frisbee de la NeoGeo va débarquer sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia le 20 janvier 2022. Une bonne nouvelle qui s'accompagne d'un trailer plein de gameplay et d'énergie comme à son habitude. Histoire d'ailleurs de marquer le moment d'une pierre blanche, DotEmu a également annoncé l'arrivée d'une édition collector de haute volée, puisque le jeu sera présenté dans un boîte Shockbox NeoGeo du plus bel effet, auquel vient se greffer le tout premier Windjammers lui aussi proposé dans le même écrin. DotEmu y ajoute un artbook, 16 lithographies, la bande originale au format CD et un coffret cartonné avec dorure à chaud. Le tout sera en précommande à partir de ce vendredi 16 décembre à 17h sur le site de Pix'n Love.