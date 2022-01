Windjammers 2 : un trailer de lancement tout en cinématique qui présente les personnages

Après 4 années de dur labeur et d'une production qui n'aura pas été si simple que ça, Windjammers 2 est désormais disponible ! Nous sommes le jeudi 20 janvier 2022 et c'est l'occasion pour DotEmu de marquer le coup avec un trailer de lancement qui met en avant la direction artistique du jeu, à travers une scène cinématique qui présente l'ensemble des personnages qu'on pourra contrôler dans le jeu. C'est d'ailleurs le bon moment pour rappeler que tout a été fait à la main, qu'il s'agisse des cut-scenes ou tout le rendu visuel in-game, c'est du travail de passionnés avant tout. Si l'esthétique années 90 vous paraît imposante, dites-vous que c'est l'effet souhaité, le titre rendant hommage à ces belles années où le jeu cartonnait dans les salles d'arcade.

Cette suite reprend les codes du premier épisode, en essayant d'apporter des nouveautés, mais en gardant le feeling d'antan. On sait qu'il y a donc de nouveaux persos qui ont été créés avec l'aval des anciens créateurs du jeu, qui bénéficient ainsi de nouveaux puouvoirs également. Windjammers 2 propose d'ailleurs un mode Arcade, qui permet d'affronter l’IA et d'avancer dans un semblant d'histoire. Mais le titre révèlera son essence dans les matchs en VS, en local ou en ligne, sachant qu'on pourra aussi varier les plaisirs avec des des mini-jeux, comme s'amuser avec son chien en lui jetant des disques dans le le mode "Hot Dog Distance" . Il y a aussi le mode "Disc Attack", qui demande de viser des cibles pour marquer un maximum de points.