Windjammers 2 : un trailer pour Steve Miller et le mode Arcade

En développement depuis 2017, Windjammers 2 prend son temps dans les studios de DotEmu. L'éditeur français a d'ailleurs décidé qu'il était temps de faire un petit upadate, puisqu'on était sans nouvelle du jeu depuis juin 2020. C'est donc par le prisme d'un tout nouveau trailer qu'on peut constater le grand retour de Steve Miller, personnage emblématique du premier épisode, originaire de Grande-Bretagne et dotée de statistiques assez équilibrées. A la fois rapide, agile et doté d'une grande force de frappe, il pêche au niveau de la portée de ses lancers, de loin les plus faibles du roster. Cette bande annonce est aussi l'occasion de découvrir le mode Arcade qui nous permettra d'enchaîner les matchs, tout en se baladant sur la mini-map à la recherche d'autres activités. Ça sera l'occasion de s'entraîner face à une machine lanceuse de frisbee et les bons résultats permettront de repartir avec des crédits, bien pratiques pour ne pas perdre sa progression en cas d'échec.





Enfin, sachez que DotEmu a annoncé que le online de Windjammers 2 profitera du rollback pour que l'expérience soit la plus optimale possible. Si Windjammers 2 est toujours prévu pour le courant de l'année 2021, sur PC, Switch et Stadia, sachez qu'une démo jouable est prévue dans le cadre du Steam Game Festival. Vous savez tout.