Windjammers : 2 nouveaux persos et du cross-play, tout savoir de la MAJ

Bientôt deux ans que Windjammers 2 est sorti et comme ça, sans prévenir, DotEmu nous fait savoir que le jeu bénéficie dès à présent d'une grosse mise à jour. Il est en effet possible d'enrichir le contenu du jeu avec deux nouveaux personnages, à savoir l’androïde Jamma GX03 et la musculeuse polonaise Anna Szalinky. L'androïde a été créée par Todemu, le sponsor majeur de la ligue et possède un style équilibré, histoire de plaire au plus grand nombre. Quant à la Polonaise Anna Szalinky, on apprend qu'il s'agit d'une orpheline échappée du cirque où elle a grandi, qui s'est bâtie toute seule, à la force de ses bras et de ses muscles. Elle est donc moins mobile, mais possède une force de frappe inégalée. Ah oui, son but ultime est de se venger des cirques qui maltraitent les animaux.





Ces deux personnages inédits débarquent avec 2 nouveaux modes de jeu, à savoir "Leçons" et "Entraînement". Les Leçons ont pour but de nous apprendre à maîtriser l’ensemble des subtilités de Windjammers, des mouvements aux tirs (lob, courbe, slap et drop) en passant par les sauts et les Super Tirs. Il est ensuite largement recommandé de les mettre en pratique contre l’IA en mode Entraînement, pourvu de plusieurs réglages comme le niveau de difficulté ou le remplissage des jauges. Evidemment, ces deux modes auraient dû être implémentés dès la sortie du jeu début 2022, mais DotEmu n'avait pas jugé nécessaire de les avoir au lancement. Toujours est-il que cette piqûre de rappel va peut-être séduire de nouveaux arrivants, qui pourront affronter tous les joueurs du monde entier, qu'importe la plateforme sur laquelle ils jouent puisque le crossplay a été activé. Yala !