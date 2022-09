Wild Hearts : voici le trailer de gameplay du Monster Hunter d'EA, et il a du style à revendre

Comme l'avait annoncé Electronic Arts il y a quelques jours, un livestream pour Wild Hearts a bien eu lieu en ce 28 septembre 2022, afin de découvrir le premier Monster Hunter like de l'éditeur américain. En réalité, il s'agit d'une collaboration entre l'éditeur américain, Koei Tecmo et le studio japonais Omega Force sous le label EA Originals. Les ambitions sont grandes pour Wild hearts, qui espère bien grapiller des parts de marché à la juteuse licence Monster Hunter de Capcom, qui réalise des ventes record depuis qu'elle intéresse le public occidental. A la différence du titre de Capcom, Wild Hearts se déroule dans un Japon féodal fantastique où les chasseurs devront faire face à des kemonos, des bêtes géantes ayant fusionné avec leur environnement, grâce à des karakuris, des mécanismes sophistiqués conçus à partir de technologies ancestrales et oubliées. Ces créatures étaient autrefois pacifiques, mais ont visiblement été corrompues et il faudra les affronter pour sans doute leur faire trouver la raison et cesser de semer le chaos dans leur région.







Visuellement impressionnant et assez original dans la création de ses bêtes, Wild Hearts proposera aussi un arsenal très inspiré pour les chasseurs, qui pourront personnaliser leurs équipements. Le jeu sera jouable en solo comme à plusieurs en coopération, jusqu'à 3 personnes simultanément, sachant que le cross-play entre toutes les plateformes sera proposée au moment de la sortie du jeu. Electronic Arts nous fait savoir que Wild Hearts sera doublé en anglais, japonais, français, italien, allemand et espagnol et que sa date de sortie est calée au 17 février 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.