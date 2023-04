Wild Hearts : une nouvelle mise à jour et un Kemono volatile en plus

Electronic Arts, KOEI Tecmo et Omega Force continuent d'alimenter le contenu de leur Wild Hearts sans relâche. On apprend en effet qu'une deuxième mise à jour pour le mois d'avril a été déployée, contenant un nouveau Kemono, celui-ci sous la forme d'un volatile. Il s'agit du Bec-Sinistre Brume-De-Mort, dont ses toxines détruisent la nature et l'ensemble du canyon d’Akikure, ce qui va pousser nos chasseurs à aller à sa poursuite. En le tuant, les joueurs récupèreront le titre glorieux "Exorcisme de Brume-De-Mort", mais débloqueront également une nouvelle compétence de talisman, Choc toxique, qui réduira la santé des Kemonos empoisonnés. Comme d'habitude, cet update permet aissi d'obtenir de nouvelles chasses en série, des quêtes spéciales durant lesquelles il faudra chasser plusieurs Kemonos d’affilés dans un délai donné, sans possibilité de puiser de l’eau curative. Un vrai défi pour les gamers qui ont le cuir épais. Pas de nouveau trailer mais des images à partager. Il y a en revanche la liste des correctifs qui a été détaillée juste ici