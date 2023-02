Test Wild Hearts : Monster Hunter détrôné ? Voici toutes les notes dans le monde

Kemonos, des créatures corrompues ayant fusionné avec leur environnement. Le jeu sort demain, le 17 février 2023, mais les notes sont déjà tombées depuis quelques minutes et les retours sont globalement bons. Avec un Metascore de 79% (pour 28 reviews recensées), Wild Hearts fait donc partie des belles surprises de ce début d'année 2023. Pas de note parfaite cela dit, la meilleure review concède un 9/10 au jeu d'Electronic Arts. Ce qu'il en ressort surtout, c'est que le jeu arrive à aller plus loin que le concept de Monster Hunter, en proposant de belles initiatives comme les Karakuri qu'il est possible d'invoquer pour améliorer ses chances de vaincre les monstres. En attendant notre test complet, voici une sélection des tests tombés un peu partout dans le monde.





Bien que sa campagne marketing a été pour le moins timide, Wild Hearts est un jeu qui compte beaucoup pour Electronic Arts. Intégré dans son label EA Originals, le titre a pour objectif d'aller grapiller des parts de marché à un certain Monster Hunter de Capcom. Il faut dire que si la licence est ultra populaire au Japon, elle est désormais bankable en Occident depuis le succès international de Monster Hunter World sur PC, PS et Xbox One. C'est la raison pour laquelle l'éditeur américain s'est associé avec KOEI TECMO et le studio japonais Omega Force pour nous offrir cette chasse aux monstres, ou plutôt aux



