Wild Hearts : une grosse mise à jour printanière, un nouveau Kemono et Karakuri

Très belle surprise sortie en février dernier, le Wild Hearts d'Electronic Arts et de KOEI TECMO a de bons arguments pour rivaliser et faire trembler la série Monster Hunter de Capcom. Mais avant que le titre ne parvienne à la popularité de son grand concurrent, de nouveaux contenus ont été rajoutés au jeu par le biais d'une mise à jour printanière. Avec l'éclosion des premières fleurs, les développeurs nous proposent nouveau karakuri fusionné, mais aussi une espèce de kemono inédit, à savoir le Murakumo. Comme pour les autres updates, il s'agit d'une mise à jour entièrement gratuite et qui permet aussi de récupérer de nouvelles armes, équipement et matériaux qu'on peut évidemment crafterà partir de ce Kemono fraîchement abattu.



Nouvelle espèce de kemono : le Murakumo

D’étranges vents font tourbillonner les fleurs de sakura, qui ne tombent bien avant la fin du printemps. Et, lorsque des rumeurs évoquent une créature mystérieuse, les parents interdisent à leurs enfants de s’aventurer trop loin. Si vous vous vous approchez trop de son territoire, le démon vulpin apparaît et vous emporte. Car on ne parle pas là d’un vent quelconque, mais bien du murakumo. Prenez garde à ses redoutables tourbillons de pétales. Il se déplace dans les airs sur des plateformes en fleurs de sakura. Cela rend les contre-attaques d’autant plus difficiles. Lorsqu’il est enragé, ce renard monstrueux déclenche une tornade foudroyante capable de vous faire perdre connaissance. Les chasseurs les plus avisés utiliseront une toupie pour l’affronter.



Nouveau Karakuri : la toupie

Une fois lancée, la toupie se rapproche de la proie pour l’attaquer sans relâche. Lorsqu’elle frappe un kemono ou un obstacle, sa vitesse et sa puissance augmentent. Étant donné sa vitesse et sa force lors du contact, la toupie est capable d’étourdir les kemono.