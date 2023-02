Wild Hearts : une nouvelle vidéo donne un aperçu de Minato, le village et le QG central

Il ne reste plus que quelques jours avant la sortie de Wild Hearts, le jeu de chasse aux monstres né de la collaboration entre Electronic Arts, KOEI TECMO et le studio Omega Force. Bien décidé à venir marcher sur les plates-bandes de Capcom, l'éditeur américain met toutes les chances de son côté pour aller grapiller des parts de marché. D'ailleurs, pour prouver que Wild Hearts n'est pas que chasse sur des animaux corrompus, on a le droit avec cette nouvelle vidéo à la découverte de Minato, qui n'est autre que le village central d’Azuma faisant office de QG pour les joueurs. C'est l'occasion de faire la connaissance des protagonistes les plus importants, mais aussi de mieux comprendre les enjeux et les raisons pour laquelle ce peuple se doit de combattre les Kemonos.La sortie de Wild Hearts est attendue pour le 17 février 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.