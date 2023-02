Wild Hearts : les monstres Kemonos magnifiés dans un superbe trailer full CGI

Nous sommes à moins de 10 jours de la sortie de Wild Hearts et on s'active fort du côté d'Electronic Arts et KOEI TECMO, tous les deux co-éditeurs sur ce titre qui marque l'entrée en vigueur du géant américain dans le jeu de monstres ambiance japonaise. On a le droit aujourd'hui à un nouveau trailer, assez conséquent, présentant les principaux Kemonos du jeu, à savoir ces créatures corrompues qui ont fusionné avec leur environnement respectif. Cette vidéo, entièrement en images de synthèse, permet d'apprécier le design de chacun de ces monstres qu'il faudra abattre avec la force de frappe mise à disposition, mais aussi avec beaucoup de stratégie. Les chasseurs, en plus de leurs arc, flèches, lances et katanas, pourront compter sur les Karakuris, d’anciens mécanismes sophistiqués, qu'ils peuvent invoquer pour les aider dans la lutte face à ces animaux surpuissants.

La sortie de Wild Hearts est attendue pour le 17 février 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS5 et Xbox One.