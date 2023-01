Wild Hearts : le tigre corrompu Golden Tempest nous dévoile sa rage, du gameplay inédit

Il était moins présent médiatiquement ces dernières semaines, mais Wild Hearts sortira bel et bien le 17 février prochain sur PC et consoles. Electronic Arts nous le rappelle gentiment en nous révélant une nouvelle grosse vidéo de gameplay de plus de 5 minutes, mettant l'accent sur un nouveau Kémono, le fameux tigre corrompu Goldent Tempest. Si sa carrure imposante impressionne, c'est surtout ces trois queues dont il faut absolument se méfier, puisqu'elles peuvent balayer nos chasseurs d'un simple revers. Evidemment, avec sa taille imposante, le Tigre Golden Tempest peut aussi faire des bonds puissants pour écraser ses ennemis, mais aussi balancer quelques coups de crocs pour réaliser de sérieux dégâts. Il faudra donc travailler en coopération et intelligemment pour en venir à bout, mais aussi faire appel au Karakuri, ces machines qu'il est possible d'invoquer et qui peuvent être d'une aide énorme.La sorti de Wild Hearts est attendue pour le 17 février 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.