Wild Hearts : trois nouveau Kémonos géants présentés en vidéo, dont le Loup de Givre

Plus que deux mois avant la sortie de Wild Hearts, le Monter Hunter signé Electronic Arts (via son label EA Originals) et le studio japonais Omega Force, puisque la date est fixée au 17 février 2023. Du coup, c'est à une nouvelle vidéo de gameplay que nous avons affaire aujourd'hui, afin de nous présenter quelques uns des Kémonos qui vont nous donner du fil à retordre. Il s'agit en effet de créatures géantes qui ont fusionné avec leur environnement et utilisent le pouvoir de la nature pour défendre leur territoire. Inutile de vous dire qu'ils vont être coriaces à abattre et qu'il faudra user de toutes les forces et stratégèmes pour les faire chuter. Au niveau de la variété de Kemonos, il y en aura de toutes sortes, de l'écureuil amalgamé avec des plantes au gigantesque sanglier Corne-Royale. Le nouveau trailer met l'accent sur trois des Kemonos les plus puissants du jeu, tel que le sauvage Loup-de-givre, le faucon géant Amaterasu et, pour la première fois, le Tempête-Dorée, un tigre massif capable de déclencher de puissants tourbillons de sable et d’or.

En plus de ce nouveau trailer révélé lors des Game Awards, Electronic Arts a annoncé que les précommandes de Wild Hearts étaient ouverts, permettant de récupérer des bonus inédits. Les joueurs qui précommandent l’Édition Standard repartiront avec l’emote Kemono féroce et cinq stickers de chat : Impassible, Au réveil, Prière, Amitié et Somnolence. Ceux qui achèteront en avance l’Édition Karakuri recevront en bonus deux armures complètes (Samouraï Karakuri et Ninja Karakuri), une lanterne Tsukumo décorative et trois emotes, dont Esprit combattant, Ramper et Conque. Ils débloqueront également les bonus de précommande. Enfin, sachez que le jeu sera doublé en anglais, japonais, français, italien, allemand et espagnol.