Wild Hearts : c'est lui le "Monster Hunter" entre Electronic Arts et les Japonais d'Omega Force

The hunt begins on Sept. 28. 🐺 Subscribe and set a reminder now to watch the reveal trailer for #PlayWildHearts. https://t.co/ebbQ478Qsi pic.twitter.com/TETchuMCP0 — WILD HEARTS (@playWildHearts) 26 septembre 2022

Wild Hearts, tel est donc le nom du jeu façon Monster Hunter que Electronic Arts a façonné avec l'aide du studio japonais Omega Force. L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux de l'éditeur américain il y a quelques minutes et un premier visuel a même été révélé. On y voit un loup hurler, les yeux rouge de rage et la promesse, c'est un jeu d'action qui va se dérouler dans le Japon féodal. Electronic Arts en avait déjà parlé il y a une dizaine de jours afin d'annoncer ce partenariat inattendu, sans donner de précision. Tout juste avait-on eu droit à un visuel d'un arbre en fleur, histoire de nous donner le ton de ce jeu d'action réalisé par les créateurs de Dynasty Warriors. Dans tous les cas, l'association mérite clairement notre attention, surtout qu'il est labélisé EA Originals. Pour l'heure, il faut se contenter de cette illustration car Electronic Arts donne rendez-vous le 28 septembre à 16 heures pour un reveal en bonne et due forme sur leur chaîne YouTube. On sera évidemment là pour couvrir l'événement.