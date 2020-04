Uncharted : Mark Wahlberg qui incarne Sully dans le film ? Nolan North (Nathan Drake) donne son avis

Bienvenue à Zombieland, Gangster Squad, Venom). Croisons les doigts pour que le résultat soit à la hauteur des attentes. Ruben Fleischer (

On aurait tendance à l'oublier, mais Nolan North et Troy Baker animent Retro Replay, une émission diffusée sur YouTube et durant laquelle les deux compères s'adonnent au Let's Play tout en partageant quelques anecdotes. Dans le dernier numéro consacré au remake de Resident Evil 2, celui qui est connu pour avoir doublé Nathan Drake dans Uncharted évoque le film censé sortir aux Etats-Unis le 8 octobre 2021, sachant qu'avant l'épidémie de coronavirus (qui a donc entraîné le report du tournage), la date du 5 mars 2021 avait été retenue. Selon lui, Mark Wahlberg n'est pas fait pour le rôle de Sully, le mentor du héros."Je suis plus intéressé par la série The Last of Us que par le film Uncharted, a-t-il confié. J'adore Mark Wahlberg, mais je ne pense pas que le rôle de Sully lui convienne." C'est vrai que le choix de Mark Wahlberg en a surpris plus d'un, d'autant que dans la prétendue short list, l'acteur Woody Harrelson semblait avoir les faveurs des fans, tout comme Bryan Cranston ou encore Bruce Campbell. Le souci avec ces deux derniers, c'est que les producteurs étaient à la recherche d'une personnalité âgée grand maximum de 50 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que le film se focalisera sur la jeunesse de Nathan Drake. Du coup, il ne fallait pas que Sully affiche déjà un trop grand nombre de rides.Pour sa part, Troy Baker va encore plus loin : "Je ne pense pas que le film va sortir". Pourtant, après de multiples reports, le projet donne l'impression d'être enfin sur de bons rails, Tom Holland devant incarner le célèbre héros, tandis qu'Antonio Banderas campera un personnage qui n'a pas encore été révélé. Quant au réalisateur, il s'agira de