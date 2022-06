Un Ubisoft Forward en juin avec plein d'annonces ? L'éditeur français répond

S'il n'y aura pas d'E3 en 2022, le mois de juin ne sera pas pour autant anecdotique. La preuve avec le State of Play de ce soir qui permettra de découvrir les premiers jeux prévus sur PlaySation VR 2, ainsi que les productions à venir sur PS5. Nous n'allons pas revenir sur l'intégralité du planning, mais la conférence d'ouverture du Summer Game Fest 2022 (9 juin, 20 heures), le Future Games Show 2022 (11 juin, 20 heures), le Xbox & Bethesda Games Showcase (12 juin, 19 heures), ou encore le PC Gaming Show 2022 (12 juin, 21h30) font partie des principaux événements qu'il ne faudra pas manquer.Pour sa part, Ubisoft est resté bien silencieux quant à un éventuel Ubisoft Forward. Enfin, c'était jusqu'à ce qu' Axios se rapproche de l'éditeur français afin de l'interroger sur ses plans. Et d'après l'un de ses représentants, Ubisoft n'a pas prévu la moindre conférence pour le mois de juin. En revanche, une prise de parole aura bien lieu "plus tard dans l'année". Pour mémoire, Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, Avatar : Frontiers of Pandora et Skull and Bones sont en préparation et devraient sortir avant le 31 mars 2023, sans oublier les rumeurs concernant la licence Assassin's Creed que nous avons déjà évoquées.Enfin, nul doute que les récentes spéculations concernant un potentiel rachat d'Ubisoft incitent ce dernier à rester en retrait pour l'instant.