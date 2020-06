UFC 4 : un nouvel indice prouve l'existence du jeu, plus de place au doute

Voilà maintenant plus de deux ans qu'UFC 3 a posé les poings sur PS4 et Xbox One, laissant les amateurs de jabs quelque peu sur le carreau. Pourtant, c'est mal connaître Electronic Arts qui, bien conscient du succès de sa saga combative, semble préparer un tout nouveau volet tiré de l'Ultimate Fighting Championship : pas plus tard qu'il y a quelques jours, un premier logo "EA Sport UFC 4" laissait ainsi entendre que le jeu éponyme était bien en développement.Aujourd'hui, une inscription pour une bêta privée d'un nouveau jeu UFC vient de se faire apercevoir par les forumeurs de ResetEra : en gros, même s'il convient de prendre toujours des pincettes "au cas où", un nouvel opus est bel et bien en conception et il y a fort à parier que celui-ci soit annoncé lors de l' EA Play Live , la fameuse conférence de l'éditeur remplaçant sa participation à l'E3, prévu le 19 juin à 1h du matin.