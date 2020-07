EA Sports UFC 4 : le mode "Carrière" décortiqué en vidéo, faites connaissance avec Coach Davis

les membres EA Access pourront y accéder dès le 7 août et auront l'opportunité de participer au pré-lancement et à des challenges UFC 4 afin de débloquer de la monnaie virtuelle." Enfin, sachez que les premières impressions de Maximilien sont accessibles à cette adresse

EA Sports UFC 4 se rappelle à notre bon souvenir à travers un trailer généreusement offert par Electronic Arts. Cette fois-ci, les développeurs d'EA Canada ont souhaité attirer notre attention sur le mode "Carrière" qui, comme on peut le deviner, consistera à se faire un nom dans le milieu du MMA avec tous les défis que ça implique. Pour y parvenir, on pourra compter sur l'aide de Coach Davis dont les entraînement permettront à notre avatar d'améliorer ses compétences.A ce sujet, on nous explique que l'on aura le choix parmi cinq techniques de sparring différentes pour travailler des aspects précis de notre combattant, sachant que des points d'évolution donneront accès à des atouts (coups moins gourmands en endurance, uppercuts plus précis et plus rapides, entre autres). En cas de blessure, ces derniers seront perdus, et il faudra alors s'entraîner de nouveau pour les récupérer.On nous parle également d'un nouveau système de relations, qui montrera que ce qui se passe en dehors de l'octogone a aussi son importance. Qu'il s'agisse des médias, des réseaux sociaux, ou encore des rivaux, il ne faudra rien négliger d'après EA Canada. Pareil pour les sparring partners qui, si on les met K.O. pendant l'entraînement, pourront vriller et devenir des ennemis à leur tour.Bref, on nous garantit que le mode "Carrière" d'EA Sports UFC 4 ne sera pas scripté, et que l'on pourra passer par différents circuits pour devenir le n°1 de l'UFC. Si la sortie du jeu est fixée au 14 août prochain sur Xbox One, PC et PS4, "