UFC 4 : un trailer bien brutal fait le tour du gameplay et de ses nouveautés

système de clinch fluidifié, des positions défensives et offensives au sol mises à jour, de nouveaux enchaînements de frappe et un système de soumission inédit (que l'on pourra troquer contre l'ancien pour les puristes), sans parler des nouvelles technologies appliquées pour toujours plus de réalisme :

Il y a peu, nous vous faisions part de nos impressions autour d'UFC 4 après une démonstration privée d'Electronic Arts : quelques jours plus tard, l'éditeur semble décidé à parler au grand public par le biais d'un bon gros trailer de quatre minutes, entièrement axé sur le gameplay et ses nombreuses nouveautés. Unle jeu s'annonce sacrément complet, encore plus brutal et, on l'espère, tout aussi réussi que les anciens... si ce n'est plus.On devrait en tout cas être fixé rapidement puisqu'UFC 4 débarquera bientôt, le vendredi 14 août, sur PlayStation 4 et Xbox One.