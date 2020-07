EA Sports UFC 4 : le jeu sort le mois prochain et voici le trailer de gameplay

Voilà plusieurs semaines que le nom de UFC 4 ne cesse de se faire entendre sur le web et après deux années de mise en jachère, la série est bel et bien de retour dans l'octogone pour un quatrième épisode qui se veut encore plus ambitieux. C'est donc en ce samedi 11 juillet 2020 que Electronic Arts a dévoilé le tout premier trailer de gameplay, dans lequel on retrouve également des prises de vues réelles des quelques stars de la discipline qu'on pourra incarner dans le jeu. A ce propos, sachez que cette année, ce sont Jorge Masvidal et Israel Adesanya qui figureront sur la jaquette, sachant qu'on retrouvera d'autres grandes stars telles que Anthony Joshua ou bien encore Tyson Fury !



De nouveaux modes de jeu sont annoncés, comme le mode Backyards qui permet de participer à des affrontements illégaux dans les arrières-cours, tandis qu'en termes de gameplay, on nous promet de belles avancées au niveau des prises au sol. La date de sortie de EA Sports UFC 4 est attendue pour le 14 août prochain sur PC, PS4 et Xbox One.